ACM: klant telecombedrijf moet eigen modem kunnen kiezen

Particuliere klanten van telecombedrijven kunnen binnenkort zelf kiezen welke modem ze aansluiten voor hun internetverbinding, als het aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) ligt. Nu krijgen klanten vaak automatisch een modem van de telecomaanbieder meegeleverd, maar de regels daarover zijn nog onduidelijk.

Nu steeds meer mensen apparaten in huis hebben die met elkaar in verbinding staan, willen meer consumenten ook zelf de keuze hebben over modems, routers en mediaboxen. Daarvoor moeten ze nu nog vaak overleggen met de telecombedrijven waar ze klant van zijn. Door klanten zelf de keuze te bieden, hoopt de ACM dat concurrentie wordt bevorderd en er meer vernieuwing is op de telecommarkt. Het blijft daarbij mogelijk om ‘gewoon’ de modem van de telecomaanbieder te gebruiken. De marktwaakhond verwacht dat definitieve regels daarover pas na de jaarwisseling kunnen worden doorgevoerd.