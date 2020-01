ACM: internetaanbieders trekken niemand voor

Nederlandse internetaanbieders geven niemand voorrang op de snelweg van het internet en houden zich daarmee aan de wet. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een analyse van de voorwaarden van internetbedrijven.

De ACM heeft nu voor het eerst bekeken of providers onpartijdig blijven als zij het internetverkeer aansturen. Het is bijvoorbeeld verboden om klanten van Netflix voor te trekken, zodat ze sneller video’s af kunnen spelen dan klanten van HBO. Dat verbod geldt sinds 2012, toen netneutraliteit werd opgenomen in de wet. Het is wel toegestaan om de internetverbinding sneller te maken als klanten videobellen, bijvoorbeeld via Skype, en langzamer als ze een e-mail sturen. Concurrenten moeten dan wel gelijk behandeld worden.

Sommige internetaanbieders hebben volgens de ACM hun voorwaarden aangescherpt toen zij hoorden van het onderzoek, om beter aan de regels te voldoen. „Dat was een mooie bijvangst”, aldus een woordvoerder.