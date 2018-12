ACM houdt vast aan openstellen netwerk PostNL

Andere postvervoerbedrijven moeten van het sorteer- en bezorgnetwerk van PostNL gebruik kunnen blijven maken voor partijenpost. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in zijn nieuwe ontwerp marktanalysebesluit 24 uurs zakelijke post.

Het besluit komt overeen met een eerder besluit uit juli. Dat werd in september door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) teruggedraaid omdat PostNL geen „dominante marktpartij” is. Volgens het CBb was digitale post namelijk ook onderdeel van de 24 uurs zakelijke postmarkt.

Na nieuw onderzoek besloot de ACM echter dat digitale verzending „onvoldoende druk geeft” op prijzen voor 24 uurs zakelijke partijenpost. Volgens de toezichthouder is de digitale verzending daarom geen onderdeel van die markt. De ACM houdt vast aan het openstellen van het netwerk van PostNL, dat volgens de toezichthouder het enige bedrijf is met een landelijk dekkend 24 uurs postvervoernetwerk.

Belanghebbende partijen kunnen tot en met 14 februari reageren op het ontwerpbesluit.