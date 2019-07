ACM: groei glasvezelaansluitingen vlakt af

De aanwas van nieuwe glasvezelverbindingen was de afgelopen twee jaar een stuk lager dan in de voorgaande jaren. Dat staat in een rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die onlangs een onderzoek begon naar obstakels voor de aanleg van deze snellere internetverbindingen.

Waar Nederland er vorig jaar en in 2017 jaarlijks zo’n 30.000 nieuwe glasvezelaansluitingen bij kreeg, waren dat er in de jaren daarvoor 40.000 tot 55.000. Volgens de ACM zijn er onder andere problemen als meerdere bedrijven in hetzelfde gebied glasvezel willen introduceren. Om dat te voorkomen zouden ze steeds vaker exclusiviteit eisen. De toezichthouder beslist later dit jaar of ingrijpen nodig is.

Uit de halfjaarlijkse Telecommonitor van de ACM komt ook naar voren dat het gebruik van mobiele data onverminderd toeneemt. Vorig jaar werd 537 miljard megabyte verbruikt voor bijvoorbeeld berichtjes versturen of video’s kijken via de mobiel. Dat is een stijging van 59 procent ten opzichte van 2017.