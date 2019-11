ACM gaat vergunningloze warmteleveranciers na

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar warmteleveranciers die „ten onrechte” zonder vergunning warmte leveren. Bij de toezichthouder kwamen verschillende signalen binnen van klanten die zich afvroegen of hun leverancier wel de juiste papieren heeft.

De warmteleverancier is de partij die de warmte levert als gebruik wordt gemaakt van stads- of blokverwarming. Zij hebben een vergunning nodig als aan meer dan tien kleinverbruikers warmte wordt geleverd en meer dan 10.000 gigajoules warmte per jaar wordt verschaft. Klanten van warmteleveranciers zijn mogelijk onvoldoende beschermd bij bijvoorbeeld storingen, financieel wanbeheer door de leverancier of te hoge tarieven.

Volgens de ACM hebben warmteklanten recht op consumentenbescherming, net zoals dat bij consumenten van elektriciteit en gas het geval is. De toezichthouder wil dan ook dat alle warmteleveranciers zich aan de regels houden.