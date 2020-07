ACM gaat strenger handhaven op claims van duurzaamheid

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger handhaven op bedrijven die onterecht claimen duurzame producten te verkopen. Ook wil de marktwaakhond dat het aantal duurzaamheidskeurmerken wordt verminderd en de overblijvende keurmerken aan strengere regels binden. Die oproep doet de ACM aan de politiek.

Mensen en bedrijven vinden het volgens het ACM steeds belangrijker om duurzame keuzes te maken en daarbij spelen keurmerken en logo’s een grote rol. „Maar dan moeten de beloftes die ze doen wel worden waargemaakt”, zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM. Het onterecht claimen van duurzaamheid wordt „greenwashing” genoemd. Bedrijven of organisaties doen zich dan groener of maatschappelijk verantwoordelijker voor dan ze daadwerkelijk zijn.

De marktwaakhond constateerde al in 2016 dat er sprake was van een wildgroei in keurmerken en logo’s en daardoor worden keurmerken uiteindelijk betekenisloos voor de consument. Volgens de ACM is er sindsdien geen vooruitgang geboekt.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meldde eerder op basis van onderzoek dat zes op de tien Nederlanders interesse hebben in informatie over duurzaamheid. Volgens Milieu Centraal zijn er bijna 250 keurmerken en bedrijfslogo’s voor duurzaamheid.