ACM gaat aanbieders van laadpalen controleren

Aanbieders van laadpalen voor elektrische auto’s zijn nog niet transparant genoeg over de prijs, terwijl dat volgens de wet wel moet, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder controleert vanaf 1 december of alle partijen duidelijk zijn over wat consumenten kwijt zijn aan het opladen van een elektrische auto, anders kan de ACM ingrijpen.

De ACM wil dat consumenten, voordat ze hun elektrische auto opladen, bij een laadpaal of online kunnen zien wat de kosten zijn. Van de aanschaf van een laadpas tot aan de factuur van de laadsessie moet duidelijk zijn wat de kosten zijn.

„De regels zijn niet nieuw”, zegt Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM. „Nu steeds meer mensen een elektrische auto aanschaffen, is het nog belangrijker dat de tarieven voor het opladen van elektrische auto’s duidelijk zijn. Dan kunnen mensen een geïnformeerde keuze maken.”

Onlangs heeft de toezichthouder partijen uit de laadpalensector de regels nog eens uitgelegd. De toezichthouder gaat ervan uit dat partijen zich nu gaan inzetten om informatie voor consumenten duidelijker te maken. „We denken dat de regels nu voldoende duidelijk zijn”, aldus een woordvoerder. Als partijen zich niet aan de regels houden kan bijvoorbeeld een geldboete volgen.