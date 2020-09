ACM: Bol.com moet duidelijk maken wie verkoper is

Bol.com informeert consumenten voortaan beter over wie de verkoper van een product of dienst is. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de webwinkel daarover aangesproken, omdat niet altijd duidelijk was wie de verkopende partij was op het platform.

Bol.com verkoopt niet alleen eigen producten, maar biedt ook andere verkopers de mogelijkheid producten te verkopen. De ACM ontving de afgelopen tijd veel klachten van consumenten dat het onduidelijk was wie de verkoper was en waar zij terecht konden voor de oplossing van hun probleem.

Het is belangrijk dat klanten weten wie zij kunnen aanspreken over hun aankoop, stelt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. „Om te voorkomen dat de consument van het kastje naar de muur wordt gestuurd, is bol.com daarover nu duidelijk op zijn website”, aldus Van Houten. „We roepen andere platforms op ook deze duidelijkheid te bieden.”

Bol stelt dat klanten altijd al werden geïnformeerd als ze een artikel kochten bij een externe verkoper. „Omdat bleek dat dit nog niet voor iedereen duidelijk was, hebben we informatie over de verkooppartner directer zichtbaar gemaakt bij de koopknop - de plek waar je op ‘bestellen’ klikt”, legt de webwinkel uit. „Daarnaast hebben we extra achtergrondinformatie bij verkopers toegevoegd, voor wanneer klanten meer willen weten over de verkooppartner.”

De ACM gaat de komende tijd ook andere verkoopplatforms controleren. Naast duidelijke informatie over de verkoper, moet het platform ook afspraken maken met externe verkopers op het platform over de voorwaarden die zij hanteren bij hun verkopen. Op deze manier zijn consumenten beter beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken, aldus de ACM.