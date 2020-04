ACM: bij overmacht krijg je geld terug via hotelboekingssite

Mensen die via hotelboekingssites Booking.com en Expedia een overnachting geboekt hebben maar daarvan door coronamaatregelen in het betreffende land geen gebruik kunnen maken, kunnen hun geld terugkrijgen. Ook kunnen ze akkoord gaan met een eventuele alternatieve oplossing, zoals een datumwijziging of een voucher. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van klachten van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De brancheorganisatie had bij de toezichthouder geklaagd dat hotelboekingssites ten onrechte annuleringen als gevolg van de coronacrisis zouden accepteren. Volgens KHN verergerde dat de financiële problemen van hotels, omdat ze alle geannuleerde boekingen moesten terugbetalen aan de reizigers.

De ACM heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de verschillende partijen en onderzoek gedaan. Booking en Expedia mogen gebruik maken van de ‘overmacht’-clausule in hun voorwaarden, concludeert de waakhond. Ook reizigers die een boeking hadden die eigenlijk niet te annuleren was, kunnen hierdoor hun geld terug vragen.

Maar dit speelt volgens een zegsman van de ACM alleen als er ook echt sprake is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer er een negatief reisadvies geldt voor het gebied waar het hotel zich bevindt. Of mensen geld terug kunnen krijgen verschilt dus sterk van geval tot geval. Nederlanders die een hotelovernachting hadden geboekt in Nederland zelf kunnen volgens de zegsman niet zomaar aanspraak maken op de clausule.