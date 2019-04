ACM bespaart burger 880 miljoen euro

Het werk van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Nederlandse consument afgelopen jaar 880 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de toezichthouder in zijn jaarverslag. Veel van die opbrengsten zijn voortvloeisels uit ingrepen in de voorbije jaren. Werkzaamheden die dit jaar werden afgerond leverden volgens de ACM 290 miljoen euro op.

Vooral de tik op de vingers voor grote telecomspelers als KPN en VodafoneZiggo, die gesommeerd werden hun netwerken open te stellen voor andere aanbieders, bracht huishoudens de nodige euro’s op. De ACM schat de opbrengst van die beslissing voor consumenten op 259 miljoen euro per jaar.Verder pakten met name eerdere ingrepen in de energiesector en bij telecom, vervoer en post voor consumenten gunstig uit, aldus de organisatie.

De boetepot van 620.000 euro is relatief bescheiden. De ACM legde afgelopen jaar in drie gevallen een sanctie op. Verder werden na rechtszaken een zestiental eerder opgelegde boetes definitief, goed voor een totaalbedrag van 18 miljoen euro.