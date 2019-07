ACM: bedenktijd bij kopen tickets zonder datum

Bij onlineverkoop van tickets voor dagattracties zonder datum geldt altijd een bedenktijd van 14 dagen. Daarop hamert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder heeft meerdere aanbieders van dit soort kaarten op de vingers getikt omdat ze zich niet aan de bedenktijdregel hielden.

Alleen bij toegangskaarten met een specifieke datum geldt het recht op bedenktijd niet, omdat de aanbieder dan capaciteit heeft gereserveerd. Het maakt overigens niet uit of de kaart op de website van de aanbieder zelf is gekocht of bij een tussenhandelaar.

De ACM heeft deelgenomen aan een Europees onderzoek naar prijstransparantie bij online verkoop van kaartjes voor bijvoorbeeld dierentuinen, musea en pretparken. Soms bleek de prijs niet vermeld inclusief alle bijkomende kosten. Bij veel partijen ontbrak informatie over het bedrijf achter de website en over de contactmogelijkheden. Ook zag de ACM dat aanbieders ten onrechte geen bedenktijd boden.

Op al deze punten heeft de toezichthouder de partijen aangesproken. Dit heeft ertoe geleid dat alle aanbieders hebben toegezegd hun websites aan te passen. De meeste partijen hebben dit inmiddels gedaan.