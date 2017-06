Investeerder Gilde Equity Management mag van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meubelketen Leen Bakker overnemen van Blokker. Volgens de toezichthouder blijft er na de overname voldoende concurrentie over.

Gilde is al eigenaar van winkelketen Kwantum, die eveneens werkzaam is in het lagere segment van woninginrichters.

Blokker kondigde eerder de verkoop aan van dochterbedrijven Intertoys, Maxi Toys, Big Bazar, Xenos en Leen Bakker om zich volledig te concentreren op het merk Blokker.