ACM akkoord met grote fusie zorgklinieken

Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics mogen fuseren. Dat maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend na onderzoek. Volgens de toezichthouder blijft er voor patiënten ook na de samenvoeging genoeg keuze over tussen verschillende zorgaanbieders.

Met het samengaan ontstaat volgens de klinieken de grootste aanbieder van medisch specialistische zorg als het gaat om verzekerde behandelingen. De circa veertig kleinschalige klinieken van de twee ondernemingen bieden behandelingen aan die minder complex zijn, onder meer op het vlak van oog-, rug- en huidaandoeningen.

Volgens de ACM overlappen de activiteiten van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinic amper. In regio’s waar er wel overlap is tussen klinieken van de twee bedrijven, kunnen patiënten bovendien ook bij ziekenhuizen terecht. De toezichthouder gaat niet mee in bezwaren van zorgverzekeraars, die bang zijn voor een slechtere onderhandelingspositie. De fusie verandert weinig aan hun positie, vindt de ACM.