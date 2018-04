ACM: advertentie occasion moet duidelijker

Advertenties voor tweedehands auto’s moeten duidelijker. De genoemde prijs moet gewoon de prijs zijn waarvoor een koper de auto mee kan nemen, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die wil dat alle advertenties uiterlijk half mei zijn aangepast.

Nu is het vaak niet duidelijk of er nog onvermijdbare bijkomende kosten worden gerekend, zoals voor bijvoorbeeld het rijklaar maken van de auto. Bovendien wordt bij extra kostenposten niet vermeld of die optioneel zijn

Ook staat vaak niet vermeld hoe lang er garantie op de occasion zit. Bovendien wordt er veel geadverteerd met een prijs zonder garantie. De ACM wijst erop dat altijd de wettelijke garantie geldt.

Na de deadline half mei gaat de ACM controleren of advertenties zijn aangepast. Gebeurt dat niet, dan kan de toezichthouder boetes opleggen.