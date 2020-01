Acht restaurants met eerste Michelinster

Acht restaurants in ons land hebben een eerste Michelinster bemachtigd. Dat bleek maandag bij de presentatie van de nieuwe Michelingids in Amsterdam.

Dit jaar komen er geen restaurants met een tweede of derde ster bij, maakte de Franse bandenfabrikant bekend. Nederland telt dit jaar 111 sterrenrestaurants. De Michelinster is een onderscheiding voor restaurants met een goede tot zeer goede keuken en een correcte bediening.

De zeventien zaken met twee Michelinsterren behouden deze. Ook de twee driesterrenrestaurants, De Librije in Zwolle (Overijssel) en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen behouden de maximale onderscheiding.

Tot vorig jaar was er nog een derde driesterrenrestaurant, maar De Leest in Vaassen sloot onlangs de deuren.

In totaal hebben 92 restaurants één ster. Zeven van de acht nieuwkomers komen uit het zuiden van het land (Limburg en Brabant). Zoals Marrees in Weert, een nieuw restaurant van de voormalige eigenaren van Bretteli, dat ook een Michelinster had en Versaen in Ravenstein.

Verder heeft Beluga Loves You in Maastricht een ster gekregen. Dit is de opvolger van tweesterrenrestaurant Beluga dat vorig jaar werd overgenomen door topkok Servais Tielman. In Amsterdam heeft Graphite by Peter Gast nu een Michelinster.

In totaal verloren zeven restaurants hun sterren, de meesten door sluiting of overname. Onder meer Bridges Dining in Amsterdam en Strandlodge in Winterswijk moeten hun ster inleveren.