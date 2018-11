Acht landen uitgezonderd van Iran-sancties

De Verenigde Staten hebben acht landen toestemming gegeven om Iraanse olie te blijven gebruiken, als komende maandag hernieuwde sancties ingaan tegen dat land. Dat bevestigde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo na berichten in Amerikaanse media.

Onder meer Japan, India en Zuid-Korea hoeven voorlopig nog niet volledig mee te doen aan de sancties. Ook China wordt tot de acht landen gerekend, maar dat land is nog in onderhandeling met de Verenigde Staten over de exacte voorwaarden. China is de belangrijkste importeur van Iraanse olie.

De VS verwachten van de landen dat ze hun import van Iraanse olie blijven verminderen. Bovendien willen de VS dat de landen ook hun import stopzetten van Iraanse goederen die niet onder de handelssancties vallen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich teruggetrokken uit de deal die in 2015 onder zijn voorganger Barack Obama werd gemaakt over een einde aan sancties tegen Iran. Volgens Trump hield Iran zich niet aan de afspraken en werd stiekem gewerkt aan kernwapens.