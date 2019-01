Achmea voor rechter gedaagd om woekerpolissen

Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond zijn naar de rechter gestapt om verzekeraar Achmea te dwingen gedupeerden van woekerpolissen te compenseren. Daarmee zetten de organisaties een dreigement door. Ze hadden Achmea eerder een ultimatum opgelegd om met nieuwe voorstellen voor een collectieve compensatie te komen, maar de verzekeraar weigerde dat.

Achmea liet al eerder weten een nieuwe collectieve compensatieregeling niet te zien zitten. De verzekeraar sloot in 2010 al een deal over compensatie voor de gewraakte beleggingsverzekeringen en wil de resterende klachten individueel afhandelen.

Directeur Bart Combée van de Consumentenbond noemt die eerdere compensatie echter „volstrekt ontoereikend”. Achmea hanteert een in 2008 opgestelde norm die volgens de Consumentenbond „veel te laag is in vergelijking met de geleden schade”.

Volgens de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis verkocht Achmea 800.000 zogeheten woekerpolissen.