Achmea gaat niet in op nieuwe woekerpolis-eis

Achmea gaat niet in op het ultimatum van de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis. Die twee organisaties eisten onlangs dat de verzekeraar met nieuwe voorstellen zou komen voor een collectieve compensatie voor woekerpolissen. Nu dreigt een nieuwe rechtszaak rond de kwestie.

Achmea laat weten niets in een nieuwe collectieve compensatieregeling te zien. De verzekeraar sloot acht jaar geleden al een akkoord over compensatie voor de gewraakte beleggingsverzekeringen en wil overige klachten over woekerpolissen liever individueel afhandelen.

De Consumentenbond is „teleurgesteld’’over de beslissing. ,,Dit betekent dat het een gang naar de rechter wordt, en dat weet Achmea ook. Ze zoeken de juridische loopgraven op, waarbij een procedure jaren kan duren”, aldus een woordvoerder.

Volgens de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis verkocht Achmea 800.000 zogeheten woekerpolissen. Dat zijn beleggingsverzekeringen waarbij een groot deel van de inleg niet werd belegd, maar opging aan hoge kosten en premies. De opbrengst valt daardoor vaak vies tegen.