„Accuresten en gifplanten in koeienvoer”

Tientallen koeien zijn vorig jaar ernstig vergiftigd. Ze kregen beschimmelde aardappels, drinkwater met giftig koper of ziekmakende planten binnen.

Dat blijkt uit documenten die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar buiten heeft gebracht na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), aldus het AD dinsdag.

In 2017 kreeg de Gezondheidsdienst voor Dieren 130 meldingen van boeren over mogelijke vergiftigingen. Een boer mixte per ongeluk een accu door het voer, waarna elf koeien blind werden en schuimbekkend doodgingen. Bij één bedrijf gingen meerdere dieren dood nadat ze beschimmelde zoete aardappels hadden gegeten. De longen bleken aangetast.