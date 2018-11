Accumaker Hengelo heeft al miljard binnen

De Nederlandse accumaker Lithium Werks heeft in een maand al 1,3 miljard dollar aan investeringen binnengesleept voor de bouw van een enorme fabriek in China. Dat komt overeen met ongeveer 70 procent van het streefbedrag.

Het onlangs in Hengelo opgerichte bedrijf heeft al een fabriek in China. De nieuwe fabriek krijgt een productiecapaciteit van 8 gigawattuur per jaar. Dat komt neer op de hoeveelheid stroom die nodig is om 160.000 auto’s voort te stuwen. De accu’s zijn overigens niet bestemd voor auto’s, maar voor onder meer vrachtwagens en boten. Begin 2021 moet de fabriek operationeel zijn.

Topman Kees Koolen, die een fortuin verdiende met de oprichting van Booking.com, is van plan binnenkort twee grote deals aan te kondigen. Een daarvan betreft de overname van een bedrijf dat drie keer zo groot is als Lithium Werks zelf. Schaalgrootte is volgens hem erg belangrijk om efficiënt te kunnen produceren.