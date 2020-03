Accountants, belastingadviseurs en IT’ers zetten meer om

Accountants, belastingadviseurs, IT’ers en andere professionals in de zakelijke dienstverlening hebben vorig jaar meer omzet gedraaid. De groei van de opbrengsten in de branche lag wel lager dan een jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers.

De omzet in de zakelijke dienstverlening nam in 2019 toe met 5,6 procent. Een jaar eerder steeg de omzet nog met 8,1 procent. IT-dienstverleners behaalden de hoogste omzetgroei in de branche, gevolgd door accountants, belastingadviseurs en administratief medewerkers. De opbrengsten bij uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars namen eveneens toe, maar die groei was meer dan gehalveerd vergeleken met 2018. Architecten zagen met name in het vierde kwartaal hun omzetgroei hard dalen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Bedrijven in de zakelijke dienstverlening worden nog altijd sterk geremd door personeelstekorten. Ruim een derde van de ondernemers geeft aan daar last van te hebben, in 2018 was dat ongeveer net zoveel.