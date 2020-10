Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven regels

Medewerkers van accountantskantoren PwC en EY zijn beboet omdat ze zich niet hebben gehouden aan de regels voor beleggingen, bevestigen PwC en EY na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Het gaat bij PwC om boetes van enkele duizenden euro’s per persoon. Ook bij EY zijn sancties aan medewerkers opgelegd, maar het is niet bekend hoe hoog de boete is.

De medewerkers zijn beboet na strengere controles van de regels die voor onafhankelijkheid gelden. Accountants moeten onafhankelijk te werk gaan volgens de wet. Kantoren hebben daarvoor regels opgesteld. Medewerkers van accountantskantoren moeten bijvoorbeeld beleggingen tijdig melden. Ook mogen controleurs van de boeken niet beleggen in bedrijven waarvan ze de boeken controleren.

Bij PwC werden 271 medewerkers doorgelicht, van wie twintig een overtreding hadden begaan. De helft van hen werd beboet, de rest kwam er met een schriftelijke berisping vanaf. In negentien gevallen ging het om een niet juiste of tijdige registratie van beleggingen. PwC heeft een partner belast met het naleven van de regels.

Bij EY werden 48 partners en 133 overige medewerkers gecontroleerd. Vijf partners werden bestraft voor administratieve overtredingen, zoals het niet goed melden van beleggingstransacties. Daarvoor hebben zij een waarschuwing of aantekening in het dossier gekregen. Twee van de vijf bestrafte partners kregen een geldboete. Het kantoor wil niet zeggen hoe hoog de geldboete is. 29 andere medewerkers kregen een waarschuwing of een aantekening in hun dossier. Volgens een woordvoerder gaat het alleen om administratieve onvolkomenheden en zijn er geen overtredingen van de onafhankelijkheid van medewerkers.

Bij KPMG en Deloitte, twee andere grote kantoren, zijn ook overtredingen geweest, maar die willen ook niet tegen de krant zeggen welke straffen zijn opgelegd.