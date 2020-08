Het Franse hotelbedrijf Accor gaat vier nieuwe hotels in Nederland openen ondanks de negatieve impact van de coronacrisis op de reis- en toerismebranche. Er komen twee nieuwe hotels in Amsterdam-Noord, naast de Noord/Zuidlijn, en twee hotels in de buurt van Rotterdam Airport.

De nieuwe hotels moeten in 2021 de deuren openen. Accor, bekend van ketens als Ibis, Novotel en Mercure, heeft daarvoor contracten getekend. Ook in België worden nieuwe hotels geopend. De uitbreiding maakt deel uit van de strategische groeiplannen van het bedrijf voor de Benelux.

Volgens Accor is de hotelsector inmiddels langzaam aan het herstellen van de coronacrisis omdat reizen weer mogelijk is geworden. Het bedrijf heeft extra maatregelen genomen rond veiligheid en hygiëne van gasten en personeel tegen het coronavirus.