Accell schrapt dividend vanwege coronavirus

Fietsenproducent Accell heeft besloten geen dividend te betalen. Het bedrijf schrapt het voorstel daartoe van de agenda voor de aandeelhoudersvergadering vanwege de „onvoorziene” impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de onzekerheid over de duur van de pandemie.

Het eerste halfjaar is voor de Europese fietsindustrie doorgaans de belangrijkste periode. Momenteel zijn fietsenwinkels echter gesloten en mogen mensen in een deel van Europa niet de straat op. Dat heeft een „zeer negatief effect op de omzet en winst” van Accell in de eerste jaarhelft. De fabrieken van het bedrijf draaien op 30 procent van de normale capaciteit om kosten te besparen.

Accell heeft 50 miljoen euro opgenomen uit een bestaande kredietfaciliteit. Daarnaast is het bedrijf van plan om gebruik te maken van de verschillende regelingen die overheden aanbieden om bedrijven te helpen.