Accell gooit het roer om na zwaar jaar

Fietsenfabrikant Accell Group heeft een zwaar jaar achter de rug en gooit het roer om. De maker van onder meer Sparta- en Batavus-fietsen liet al eerder weten problemen de hebben op de Amerikaanse markt en gaf daarvoor een winstalarm af.

De nettowinst daalde in 2017 met 68 procent naar 10,5 miljoen euro. Onder meer doordat een samenwerking met een Amerikaanse winkelketen spaak liep moesten veel voorraden tegen kortingen van de hand worden gedaan. De verkopen stegen met 2 procent tot een kleine 1,1 miljard euro.

Het bedrijf trekt 30 tot 40 miljoen euro extra uit om de organisatie aan te passen. Topman Ton Anbeek verwacht „geen grote gevolgen” voor de werkgelegenheid. Door de nieuwe focus op e-bikes en verbetering van de marketing en de onlineverkoopkanalen worden ook nieuwe banen gecreëerd. Verder worden ook wijzigingen doorgevoerd in het bestuur.

Het bedrijf uit Heerenveen wil de omzet de komende vijf jaar opkrikken tot 1,5 miljard euro, een jaarlijkse groei van 6 tot 7 procent. Naast de focus op e-bikes, wordt ook de organisatie versimpeld en komt de nadruk te liggen op zes kernregio’s die centraal worden aangestuurd.

„Er gebeurde te veel lokaal. We willen dat het lokale management minder wordt afgeleid door eigen plannen, productie en export”, zegt Anbeek in een toelichting. Eerder werd het topmanagement in Noord-Amerika al vervangen. Een vertrek uit de VS is overwogen, maar de markt biedt volgens Anbeek nog veel kansen.