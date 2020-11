Abu Dhabi steekt 122 miljard dollar in olie in komende jaren

Abu Dhabi gaat de komende vijf jaar 122 miljard dollar investeren om de olie- en gasproductie te verhogen. De overheid van het emiraat heeft daarvoor toestemming gegeven aan staatsoliebedrijf Abu Dhabi National Oil Co, afgekort Adnoc.

Het doel is om de dagelijkse productiecapaciteit te verhogen naar 5 miljoen vaten in 2030, van de huidige 4 miljoen vaten. Er zal worden gezocht naar nieuwe olie- en gasvelden. Abu Dhabi is de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en bezit de meeste olie.

De VAE zijn wel gebonden aan de afspraken van oliekartel OPEC om de productie te verlagen om zo de prijzen te stutten. Nu wordt de productie van de VAE beperkt tot circa 2,6 miljoen vaten per dag tot het einde van het jaar. De OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland komen binnenkort bijeen om te praten over de productie, met mogelijk een productieverhoging in januari.