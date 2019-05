ABP voert duurzame beleggingen op

Pensioenfonds ABP heeft vorig jaar circa 5,7 miljard euro meer belegd in duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook in hernieuwbare energie werd meer geld gestoken, waarmee het ambtenarenfonds op schema ligt om zijn eigen verduurzamingsdoelen te halen.

In totaal stak ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, 55,5 miljard euro in projecten of bedrijven die bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dat zijn doelstellingen die zijn gericht op bijvoorbeeld bestrijding van armoede of de beschikbaarheid van schoon drinkwater. ABP wil volgend jaar voor minstens 58 miljard euro aan beleggingen in dergelijke projecten hebben. De beleggingen in duurzame energie stegen vorig jaar met 960 miljoen euro naar 4,9 miljard dollar.

Tegelijkertijd werden tabaksproducenten en producenten kernwapens in de ban gedaan. Dat laatste betekende onder meer het einde van beleggingen in Airbus en Boeing. ABP stapte in totaal uit circa 150 beursgenoteerde bedrijven die niet meer aan de duurzaamheidscriteria van het fonds voldoen. Dat leverde 4 miljard euro op.