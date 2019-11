ABP verhoogt pensioenpremie in 2020 licht

Ambtenaren en werknemers in het onderwijs gaan volgend jaar iets meer pensioenpremie betalen. Dat heeft pensioenfonds ABP besloten.

ABP is met 3 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland. Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van 3500 euro betekent de premieverhoging 1 euro netto per maand extra vanaf januari 2020. De premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70 procent en respectievelijk 30 procent).

Verhoging van de pensioenuitkeringen in 2020 zit er niet in. Daarvoor is de dekkingsgraad van het fonds te laag, aldus ABP. De kans op verlaging van pensioenen volgend jaar is, door de recente handreiking van minister Wouter Koolmees, aanzienlijk afgenomen, stelt het fonds. Koolmees heeft besloten om volgend jaar de regels iets soepeler toe te passen, zodat de meeste pensioenfondsen niet hoeven te korten.

ABP verwacht dat pensioen in 2021 duurder wordt. Dat betekent dat de premie omhoog zal gaan of dat er minder pensioen zal worden opgebouwd. Overleg hierover met sociale partners is reeds gestart.

De afgelopen tijd klonken in de pensioensector waarschuwingen dat de pensioenpremies mogelijk flink omhoog zouden moeten door veranderde regels in combinatie met de aanhoudende lage rente. Er werd zelfs gesproken over premiestijgingen van mogelijk tientallen procenten. De betreffende regels spelen evenwel pas volgend jaar een rol. Dan moeten de fondsen hun premies vaststellen voor 2021.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) liet woensdag weten de premie voor werknemers in de zorgsector volgend jaar gelijk te houden. PFZW is met bijna 2,9 miljoen deelnemers het op een na grootste pensioenfonds van Nederland.