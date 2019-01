ABP uit beleggingen tabak en kernwapens

Pensioenfonds ABP heeft in de loop van 2018 al zijn beleggingen verkocht in bedrijven die zich bezighouden met de productie van tabak en betrokken zijn bij de bouw van kernwapens. Volgens ABP leverde de verkoop circa 4 miljard euro op. Dat geld is opnieuw belegd, gespreid over verschillende sectoren wereldwijd.

Het pensioenfonds kondigde in januari vorig jaar aan zich terug te trekken uit beleggingen in tabak en kernwapens. ABP stelt dat deze producten niet gebruikt kunnen worden zonder schade aan te richten aan de gebruiker zelf of anderen. Ook is het niet mogelijk om daar als aandeelhouder verandering in aan te brengen. ABP geeft verder aan dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn als deze producten er niet meer zijn en dat wereldwijde verdragen zich richten op het uitbannen van deze producten.

Hoewel in het verleden goed rendement is behaald op tabak en kernwapens, denkt het ambtenarenfonds dat de vooruitzichten anders zijn. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden om met andere beleggingen goede rendementen te halen, aldus ABP.