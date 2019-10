ABP steekt pensioengeld in parkeerplaatsen

Pensioenfonds ABP neemt via zijn pensioenbelegger APG een flink belang in Interparking. Dat is een van de grootste aanbieders van parkeeroplossingen in Europa. De belegging past bij de visie van het ambtenarenfonds om meer in infrastructuur te beleggen omdat daar goede langetermijnrendementen zijn te behalen.

Bij de deal koopt APG een deelneming van 39 procent van het Canada Pension Plan Investment Board (CPIBB). Hoeveel geld hiermee is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. De overname wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond.

Interparking exploiteert ruim 950 parkeerlocaties met zo’n 415.000 parkeerplaatsen in 416 steden in negen Europese landen. In Nederland is het bedrijf actief in 33 steden met 117 parkeervoorzieningen en ruim 55.000 parkeerplaatsen. Onder meer meer de parkeergarage van de Markthal in Rotterdam hoort bij Interparking. Met die energiezuinige garage won het bedrijf in 2015 nog een Europese prijs.