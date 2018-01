ABP stapt uit tabak en kernwapens

Pensioenfonds ABP doet geen investeringen meer in tabak en kernwapens. Volgens het fonds is dit besluit genomen na overleg met deelnemers, werkgevers en diverse belangenorganisaties. Binnen een jaar moeten de betreffende beleggingen, die een waarde van 3,3 miljard euro vertegenwoordigen, zijn verkocht.

Volgens ABP-bestuurder Erik van Houwelingen waren beleggingen in tabak en kernwapens al langere tijd „een dilemma” voor het pensioenfonds. Op basis van veranderingen in de samenleving, ook internationaal, is besloten strengere criteria te gaan hanteren.

De Hartstichting is blij met de maatregel. „ABP zet hiermee een grote stap op het gebied van tabaksontmoediging en het realiseren van een rookvrije generatie. Wij roepen andere leiders in de samenleving, zoals bestuurders van andere financiële instellingen, dienstverleners en supermarkten op om dit voorbeeld te volgen”, zegt Floris Italianer, directeur van de organisatie.

De stichting wijst erop dat roken verreweg de nummer één vermijdbare oorzaak is van ziekte en sterfte in Nederland. Jaarlijks sterven 20.000 Nederlanders aan de gevolgen ervan. „Wekelijks raken honderden kinderen verslaafd aan tabak”, aldus de Hartstichting.