ABP noemt kans op pensioenverlaging reëel

De kans dat oud-ambtenaren in 2021 een lager pensioen krijgen is „reëel”. Dat schrijft pensioenfonds ABP in zijn jaarverslag. Door de dalende beurzen aan het einde van vorig jaar zakte de zogenoemde beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds onder de 104,2 procent. Als de beleidsdekkingsgraad van het ABP eind 2020 nog onder die waarde ligt, moet het fonds het mes in de pensioenen zetten.

De beleidsdekkingsgraad steeg vorig jaar van 101,5 procent in januari naar 104,7 procent eind september. Daarna zakten de beurzen wereldwijd en werden beleggingen van pensioenfondsen minder waard. De beleidsdekkingsgraad van het ABP lag eind december op 103,8 procent.

Boosdoener voor de pensioenfondsen is de lage rente. Daardoor moeten ze meer geld in kas houden om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Het ABP haalde met zijn beleggingen vorig jaar een negatief rendement van 2,3 procent.