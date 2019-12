ABP neemt meerderheidsbelang in Duits windpark

Pensioenfonds ABP heeft via zijn beleggingsfonds APG een belang genomen van circa 64 procent in het onlangs opgeleverde windpark Merkur Offshore op het Duitse deel van de Noordzee. Het windpark levert duurzame energie dat gelijk staat aan gebruik circa 500.000 huishoudens. Financiële details over de deal zijn niet bekendgemaakt.

De belegging past naar eigen zeggen in het streven van het pensioenfonds om de overgang van fossiele naar schone energie te versnellen. Het park bestaat uit 66 turbines met elk een vermogen van 6 megawatt. Het park ligt 45 kilometer uit de kust.