‘ABP koploper in verantwoord beleggen’

Ambtenarenpensioenfonds ABP blijft koploper in verantwoord beleggen. Voor het tweede jaar op rij is het grootste pensioenfonds van Nederland als hoogste geëindigd in een ranglijst die is opgesteld door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

De vijftig grootste fondsen van het land hebben inmiddels allemaal verantwoord beleggen opgenomen in hun beleggingsovertuigingen, constateren de onderzoekers. Maar de standaarden binnen die norm lopen nog erg uiteen. ABP scoorde over de gehele linie een 4,6 uit een maximum van 5. Verder eindigden BpfBouw en zorgfonds PFZW hoog op de lijst.

Als geheel scoorde de branche dit jaar iets lager dan vorig jaar. Volgens VBDO heeft dit te maken met de manier waarop het onderzoek is gedaan. „Wij hebben er zelf voor gekozen dit jaar de lat wat hoger te leggen, door een aantal aanpassingen te maken in een aantal vraagstellingen en beoordelingen. Dat hebben we gedaan omdat we gelukkig steeds meer ontwikkeling zien op het gebied van verantwoord beleggen.”

Eerder dit jaar waren organisaties als Greenpeace en FossielvrijNL nog kritisch over het duurzaamheidsgehalte van de beleggingsportefeuille van ambtenarenfonds ABP. Het fonds stak vorig jaar miljarden in duurzame ontwikkelingsdoelen, maar belegde ook veel geld in fossiele energie. Daardoor zou ABP met pensioengeld bijdragen aan „het ontsporen van de klimaatcrisis”, stelden de milieugroepen.