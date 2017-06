Pensioenfonds ABP trekt 327 miljoen euro uit voor de aanleg van het grootste windmolenpark op het vasteland van Zweden. Het windpark wordt gebouwd door Vasa wind, Capital en Vestas.

De tachtig windmolens moeten in 2020 klaar zijn en leveren dan 1 terawattuur energie, genoeg voor het verbruik van 300.000 huishoudens. De investering draagt bij aan het doel van ABP om in 2020 5 miljard euro te hebben geĆÆnvesteerd in duurzame energie.