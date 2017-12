ABN verliest hoger beroep over hypotheekrente

ABN AMRO moet mogelijk voor tientallen miljoenen euro’s aan de schadevergoedingen uitkeren. De bank verloor bij het gerechtshof in Amsterdam een hoger beroep in een zaak rond het terugbetalen van hypotheekrente aan duizenden klanten. De rechtszaak was aangespannen door claimstichting Stop de Banken.

Het draait om een zaak waarin de rechtbank in 2015 oordeelde dat ABN onterecht jarenlang te veel hypotheekrente had gerekend. ABN had tussentijds extra renteopslagen afgekondigd voor klanten met een zogeheten euriborhypotheek. Volgens de rechter waren die opslagen onterecht, onder meer omdat de bank van tevoren niet goed genoeg had uitgelegd hoe de voorwaarden van de hypotheken konden veranderen.

Het financiële concern was het daar niet mee eens en betoogde dat het vonnis was gebaseerd op een verkeerde uitleg van Europese regels. Ook gaven de marktomstandigheden volgens de bank aanleiding tot een verhoging van de rente. Dat beroep is nu dus afgewezen.

ABN liet weten de uitspraak van het gerechtshof te bestuderen. De bank kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.