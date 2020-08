ABN: IT-sector in 2021 hersteld van crisis dankzij thuiswerken

Door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis wordt het herstel in de IT-sector aangejaagd. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport. De bank denkt dat de IT-branche volgend jaar al de crisis volledig te boven zal zijn en zelfs blijvend kan gaan profiteren van de virusuitbraak.

ABN AMRO stelt dat de IT-sector zich met een verwachte omzetdaling van 2 procent in 2020 goed staande weet te houden tegen de gevolgen van de crisis. Dat komt door de groeiende vraag naar digitale diensten, onder meer als gevolg van het thuiswerken. Volgens de bank krijgt de sterk gedigitaliseerde economie in Nederland door de crisis een extra zetje. Als bedrijven thuiswerken verder gaan faciliteren en zaken als bijvoorbeeld digitaal onderwijs en digitale zorgverlening vaste voet aan de grond krijgen, kan de IT-sector structureel hogere resultaten gaan behalen, denkt de bank.

„IT-bedrijven voelen de pijn in 2020, maar deze wordt verzacht doordat de samenleving meer op digitale middelen leunt. Dit levert mogelijk zelfs structurele voordelen op en de verwachting is dan ook dat de IT-branche in 2021 alweer ruim boven de pre-coronaniveaus zal zitten”, aldus sectoreconoom Ingrid Laane van ABN AMRO.