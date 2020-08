ABN en Just Eat Takeaway helpen AEX vooruit

De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen na de stevige winsten een dag eerder. De voortdurende impasse in de Verenigde Staten over het extra stimuleringspakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van de AEX-bedrijven ABN AMRO en Just Eat Takeaway goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de plus op 565,88 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 812,33 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs bleef vlak. Londen won 0,3 procent.

ABN AMRO (plus 3,6 procent) behoorde tot de kopgroep bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De bank zette miljoenen opzij voor leningen die door de coronacrisis mogelijk nooit worden terugbetaald en dook in het tweede kwartaal opnieuw in de rode cijfers. Het concern kondigde tevens aan in te grijpen bij zijn zakenbank, waarbij 800 van de 2500 banen worden geschrapt.

Just Eat Takeaway won 3,8 procent. Het maaltijdbestelbedrijf profiteerde in de eerste jaarhelft van de virusuitbraak en overnames en boekte meer omzet. De onderneming zag mede door de overnamehonger ook de kosten oplopen en leed wel meer verlies. Verder verwacht het bedrijf de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub in de eerste helft van volgend jaar af te ronden.