ABN AMRO ziet olieprijs sneller oplopen

De prijs voor een vat olie zal volgend jaar harder oplopen dan aanvankelijk gedacht, schrijven economen van ABN AMRO. Het aanbod op de oliemarkt blijft volgens hen krap terwijl de vraag blijft toenemen.

De gemiddelde prijs voor Brentolie over heel 2019 loopt volgens de bank op tot 85 dollar per vat, tegen 73 dollar dit jaar. Eerder ging ABN AMRO uit van een stijging tot 78 dollar per vat. Ook voor een vat Amerikaanse olie zijn de ramingen naar boven bijgesteld.

Leden van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland beperkten sinds begin 2017 hun olieproductie om de prijs te stuwen. In juni bereikten ze weliswaar een akkoord over een productieverhoging van 1 miljoen vaten per dag, maar de daadwerkelijke productie blijft achter door problemen in belangrijke olielanden.

Zo is Venezuela door een economische crisis niet in staat om meer olie op te pompen. Ook Libië blijft een onzekere factor. De export van het door interne strijd geplaagde land lijkt te herstellen, maar de kans bestaat dat rebellen weer belangrijke havens van het land innemen en blokkeren, aldus ABN AMRO.

De Verenigde Staten zouden meer olie kunnen produceren om vraag en aanbod meer in balans te brengen. Het land is echter niet in staat alle tekorten op te vangen, want de infrastructuur om aardolie naar havens te vervoeren schiet daarvoor tekort.