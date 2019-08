ABN AMRO zakt in groene AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht in het groen. Beleggers bleven voorzichtig vanwege het opgelaaide handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak werd ABN AMRO lager gezet na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,4 procent in de plus op 539,27 punten. De MidKap stond vlak op 809,10 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Londen zakte een fractie.

ABN AMRO (min 4,8 procent) was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak. De bank boekte in het tweede kwartaal iets meer winst. Wel moest de bank een voorziening nemen van 114 miljoen euro in verband met een herstelprogramma om beter onderzoek te doen naar zijn klanten bij het onderdeel Retail Banking.

Ahold Delhaize, dat ook met cijfers kwam, won 0,1 procent. Het supermarktconcern had in het tweede kwartaal last van stakingen in de Verenigde Staten.