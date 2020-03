ABN AMRO voorspelt 3,5 procent economische krimp in 2020

ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,5 procent zal krimpen door de coronacrisis. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde sectorprognose, waarin de bank de invloed van het coronavirus op de Nederlandse economie beschrijft. In 2021 groeit de economie waarschijnlijk weer, met 2,5 procent.

Volgens de bank kan de economie na de zomer al weer opveren als de meeste beperkingen, zoals het sluiten van restaurants en cafés, in mei worden opgeheven. Toch zal dit het verlies niet meteen herstellen. Het zal even duren voordat het consumentenvertrouwen weer is hersteld, aldus het rapport. Tot die tijd zullen consumptie en investeringen tegenvallen.

Veel sectoren worden hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. De industrie en de ontspanningssector leveren naar verwachting respectievelijk 10 en 15 procent in dit jaar. In 2021 kunnen die sectoren weer een groei van 8 en 10 procent verwachten, meldt ABN AMRO.

De bank verwacht niet dat deze recessie een herhaling wordt van de financiële crisis uit 2008. Waar dat een lange crisis was als gevolg van „weeffouten in het economische systeem”, gaat het hier om „een diepe maar kortstondige recessie”.

Het Centraal Planbureau (CPB) kwam eerder deze week met een aantal scenario’s voor de gevolgen van de corona-uitbraak. In het beste geval krimpt de economie dit jaar met 1,2 procent en is er volgend jaar weer groei. In het donkerste scenario is er dit jaar een teruggang tot meer dan 7 procent. Dan is het nog maar de vraag of in 2021 weer groei kan worden gerealiseerd.