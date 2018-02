ABN AMRO vindt koper voor Luxemburgse divisie

ABN AMRO doet zijn Luxemburgse vermogensbeheer- en verzekeringsactiviteiten over aan BGL BNP Paribas. De bank ziet in Luxemburg geen mogelijkheden voor verdere groei naar de „noodzakelijke schaalgrootte” en zet de divisie om die reden overboord.

ABN AMRO zou volgens bronnen al meer dan een jaar aan het kijken zijn naar de opties voor de divisie. „Om schaalvoordelen te realiseren, investeren we op dit moment in de activiteiten op onze belangrijkste markten en in de verdere integratie daarvan”, aldus ABN AMRO in een verklaring. Financiële details over de deal werden niet gemeld.

De voorgenomen transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en zal waarschijnlijk halverwege dit jaar worden afgerond. Direct na de overname draagt BGL BNP Paribas de activiteiten van ABN AMRO Life over aan Cardif Lux Vie.