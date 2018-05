ABN AMRO sluit zijn kantoor in Dubai. Reden is de „beperkte omvang” van de activiteiten in het emiraat. Die activiteiten worden gestaakt of overgedragen aan kantoren op andere plaatsen.

De sluiting moet in de loop van dit jaar plaatsvinden. Er werken 24 mensen bij het kantoor, dat in 2010 werd geopend.

In 2015 kreeg het kantoor een boete van 625.000 euro in Nederland en 640.000 dollar in Dubai omdat het te weinig deed om witwassen tegen te gaan.