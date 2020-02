ABN AMRO stapt in antiwitwasbedrijf

ABN AMRO Ventures, het investeringsfonds van de gelijknamige bank, is ingestapt bij Fenergo. Dat is een Iers softwarebedrijf dat is gespecialiseerd in oplossingen voor het tegengaan van witwassen.

ABN AMRO is zelf al sinds 2017 klant bij Fenergo. Door nu ook in de onderneming te investeren, wil het financiële concern het bedrijf uit Dublin vooruithelpen. „Hiermee dragen we bij aan de strategische prioriteit van ABN AMRO om te bouwen aan de bank van de toekomst, onder andere door de financiële misdaad te bestrijden”, zegt Hugo Bongers, directeur van ABN AMRO Ventures.

Hoeveel geld met de investering is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Fenergo is het tiende bedrijf waarin ABN AMRO Ventures geld steekt. Dit zogeheten durfkapitaalfonds, dat voorheen ABN AMRO Digital Impact Fund heette, gebruikt de bank om investeringen te doen in vernieuwende technologiebedrijven. Het fonds is goed voor een vermogen van 100 miljoen euro.

ABN AMRO is de laatste tijd druk bezig met het verbeteren van zijn antiwitwasbeleid. Het Openbaar Ministerie doet ook nog onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. Mogelijk levert die kwestie ABN AMRO nog een flinke boete op.