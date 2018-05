ABN AMRO onderuit op rustige beursdag

De AEX-index in Amsterdam is maandag na een kabbelende beursdag met een kleine plus gesloten. Op het Damrak was ABN AMRO de gebeten hond na een teleurstellend kwartaalbericht. Elders in Europa gingen de graadmeters licht omlaag. Beleggers waren aan het einde van de kwartaalcijferperiode voorzichtig, in afwachting van de verdere ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de VS en China.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 563,52 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 800,03 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt zakten 0,2 procent. Londen daalde een fractie.

ABN AMRO ging bij de hoofdfondsen 6 procent omlaag. De bank moest in het eerste kwartaal relatief veel geld opzijzetten voor slechte leningen. Mede daardoor kwam de winst iets lager uit. Volgens analisten van KBC Securities moet de bank daarnaast meer doen om te overtuigen dat het aan de eigen groeiverwachtingen kan voldoen.