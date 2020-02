ABN AMRO onderuit op groen Damrak

Het aandeel ABN AMRO ging woensdag onderuit op het Damrak na tegenvallende resultaten van de bank. De Amsterdamse aandelenbeurs opende licht hoger. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine plussen aan een drukke cijferdag. Op het Damrak kwamen naast ABN AMRO de AEX-bedrijven Ahold Delhaize, AkzoNobel, Heineken en Vopak met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent hoger op 625,54 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 976,53 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,3 procent.

ABN AMRO was de grootste daler in de AEX met een min van 5,8 procent. De bank boekte afgelopen jaar minder winst. De resultaten stonden onder druk door de lage rentestanden. In het slotkwartaal werd bovendien meer geld opzij gezet in verband met leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.

Heineken ging aan kop met een winst van 3,8 procent. De brouwer verkocht in 2019 meer bier en boekte meer omzet dan verwacht. Vopak boekte afgelopen jaar meer winst en volgde met een plus van 3 procent. Het tankopslagbedrijf kondigde tevens aan voor 100 miljoen euro eigen aandelen in te gaan kopen en het dividend te verhogen.