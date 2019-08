ABN AMRO: olieprijzen langer laag

De olieprijzen blijven door de escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China waarschijnlijk langdurig laag. Ook de naar beneden bijgestelde economische groeiverwachtingen in veel landen helpen niet mee, zo verwacht ABN AMRO in een publicatie over de energiesector.

De energie-econoom van de bank heeft zijn olieprijsramingen om die redenen neerwaarts bijgesteld. In de periode tot het einde van het jaar zullen de prijzen van een vat Amerikaanse ruwe olie en Brent-olie oplopen tot respectievelijk 55 en 60 dollar. Dat is ongeveer 1,50 dollar meer dan nu, maar 5 dollar minder dan bij de vorige raming. Op de langere termijn, tot eind 2021, wordt gerekend op een beperkte stijging van 14 tot 15 dollar ten opzichte van nu.

Grote structurele dalingen liggen volgens ABN AMRO niet voor de hand. Wel zijn kortstondige dippen mogelijk, waarbij de prijs van Brent-olie tijdelijk tot ongeveer 50 dollar per vat kan zakken.

In de zogeheten Energiemonitor van ABN wordt niet ingegaan op de benzineprijzen. Hoewel een groot deel van de prijzen aan de pomp wordt bepaald door accijnzen, vertalen stijgingen en dalingen van de olieprijzen zich echter wel door in die voor benzine en diesel.