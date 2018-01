ABN AMRO meldt mee- en tegenvallers

In de winstcijfers die ABN AMRO volgende maand presenteert over het vierde kwartaal, zal een aantal eenmalige baten en lasten zijn verwerkt. Per saldo zullen die een verwaarloosbaar effect hebben op het resultaat, liet de bank dinsdag weten.

ABN AMRO heeft afgelopen kwartaal een boekwinst van 114 miljoen euro overgehouden aan de verkoop van zijn resterende belang in creditcardaanbieder Visa. Daarnaast valt een bedrag vrij uit een potje dat de bank opzij had gezet om klanten te compenseren die een te hoge boeterente hebben betaald bij het oversluiten van hun hypotheek. Ook blijkt ABN AMRO uit te zijn gegaan van een te hoog bedrag aan misgelopen rente op slechte leningen. Die twee posten zijn samen goed voor een meevaller van 125 miljoen euro.

Nieuwe lasten doen die meevallers evenwel teniet. Vorige maand verloor ABN AMRO in hoger beroep een rechtszaak tegen klanten die jarenlang een te hoge hypotheekrente hebben betaald. Daarvoor heeft de bank 50 miljoen euro extra opzij gezet. Daarnaast is een extra voorziening nodig van 80 miljoen tot 100 miljoen euro in het rentederivatendossier.

Een eerder aangekondigde reorganisatie en digitaliseringsslag, waardoor vele honderden banen verloren gaan, zorgt voor een kostenpost van 100 miljoen euro. Afgelopen najaar had ABN AMRO al gemeld in dat kader een extra voorziening te verwachten tussen de 50 miljoen en 100 miljoen euro.