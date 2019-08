ABN AMRO krikt winst iets op

ABN AMRO heeft zijn winst in het tweede kwartaal licht opgekrikt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het financiële concern wist ondanks de lage rente zijn rentebaten toch wat op te voeren. Wel heeft de bank een voorziening moeten nemen van 114 miljoen euro in verband met een herstelprogramma om beter onderzoek te doen naar zijn klanten bij het onderdeel Retail Banking.

De nettowinst kwam uit op 693 miljoen euro, waar een jaar geleden nog 688 miljoen euro winst in de boeken ging. Het resultaat werd enigszins gekleurd door eenmalige posten. Naast de voorziening is er in de cijfers nog een boekwinst verwerkt op de verkoop van een meerderheidsbelang van 75 procent in hypotheekadministrateur Stater. De totale baten liepen met 1 procent op tot 2,3 miljard euro, terwijl het operationeel resultaat juist 1 procent afnam tot 1 miljard euro.

„We blijven ons richten op onze doelstellingen in deze uitdagende omgeving”, stelt topman Kees van Dijkhuizen. „De rente bleef in het tweede kwartaal dalen, wat vooral invloed heeft op de spaarmarges. We nemen maatregelen door ons te richten op de marges, nieuwe inkomstenbronnen te ontwikkelen en door scherp op de kosten te letten.”