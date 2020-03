ABN AMRO komt ook hypotheekhouders tegemoet

ABN AMRO wil ook particulieren tegemoetkomen bij eventuele financiële problemen door de coronacrisis. Mensen met een hypotheek bij ABN AMRO, Florius of Moneyou kunnen een verzoek doen om het betalen van rente en aflossing voor drie maanden op te schorten.

Het financiële concern voert deze maatregel door bovenop de tegemoetkoming aan kleinere bedrijven, die meerdere banken donderdagochtend gezamenlijk aankondigden. Een soortgelijke regeling als voor de hypotheekhouders geldt voor klanten die een consumptief krediet hebben bij ABN AMRO, ALFAM of ICS.

„Het coronavirus leidt onvermijdelijk tot een zware en moeilijke tijd voor onze klanten. Dat geldt zowel voor bedrijven en zzp’ers als voor particulieren”, benadrukt topman Kees van Dijkhuizen. „We willen daar waar mogelijk snel support bieden. Dat geeft nu lucht en biedt onze klanten de kans om straks de draad weer snel op te pakken.”

Volgens ABN AMRO is het op dit moment nog onduidelijk is wat de impact van het coronavirus is op de economie, op zijn klanten en op de kwaliteit van de kredietportefeuille.